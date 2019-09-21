Akrep – 23 Eylül Haftalık Burç Yorumu

23 Eylül haftası burç yorumları... Akrep burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta hem Güneş Terazi burcuna geçecek hem de Terazi burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Güneş'in de Terazi burcuna geçmesi ile beraber bir aylık süreçte odak noktanız; iletişim konularınızı yönlendirebileceğiniz alanlar, ruhsal konular ve psikolojik durumunuzla ilgili olacaktır. Önümüzdeki bir ay dinlenme ve içe dönüş süreci yaşayacaksınız. Kendinizi daha fazla sorgulayabilir, hayatın neresindeyim, nereye gidiyorum, hedeflerim neler, neler yapmam gerek gibi daha bir çok sorunun yanıtını arıyor olacaksınız. Çünkü 12. ev aslında kayıplar alanıdır ve şartlar ve koşullar tam olarak elimizde olmaz, bu yüzden adımlarınızı dikkatli atmalısınız.

Bu hafta Terazi burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Bu Yeni Ay sizin 12. evinizde gerçekleşecek, bu hafta kötü alışkanlıklarınızdan kurtulmak için harika bir hafta. Özellikle sigarayı bırakmak isteyenler, bu hafta iş başına! Yine bunun yanı sıra, sağlığınızla ilgili konular ön plana çıkacaktır. Hassas olabilirsiniz, dikkatli olmanızda yarar var. Bir takım perde arkasında dönen olaylar, konular, dedikodular canınızı bir parça sıkabilir. Sizin döneminiz 20 Ekim itibari ile başlayacak, bu yüzden sabretmenizde yarar var. Yine psikolojik destek ve yardım almak veya uzman bir doktorla görüşmek için ideal bir hafta.

Bu Yeni Ay 12. evinizde gerçekleşecek. 12. ev astrolojide kontrol dışı gelişen olaylar, gizlilik içinde hareket edilen, gizli düşmanlıklar, hastalıklar, engellenmeler, kısıtlanmalar, dedikodularla ilişkilendirilir. Yeni Ay sayesinde bu konuların üzerine ışıklandırılır ve gözle görülür bir hale gelir. Bu Yeni Ay zamanında hayatınızda gelişen bir takım olaylar kontrolünüzün dışında gerçekleşebilir ki bu özellikle iş ve kariyerinizle ilgili konular olabilir. Sizden gizlenen bir takım bilgiler, arkanızdan dönen bazı dedikodular gün ışığına çıkabilir. Size set veya engel olunan koşullarla ilgili farkındalığınız artabilir. Size zarar verme ihtimali olan, düşman kişilikleri rahatlıkla tespit edebileceksiniz. Sağlığınıza ekstra dikkat etmekte fayda var, özellikle alerji ile ilgili sorunlar ortaya çıkabilir.