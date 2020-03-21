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Akrep – 23 Mart Haftalık Burç Yorumu
  • @dincerguner

Akrep – 23 Mart Haftalık Burç Yorumu

23 Mart haftası burç yorumları... Akrep burcunu bu hafta neler bekliyor?
Mart 21, 2020
Akrep – 23 Mart Haftalık Burç Yorumu
23 Mart haftası burç yorumları... Akrep burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Koç burcunda Şironyen bir Yeni Ay meydana gelecek. İş ve çalışma ortamı, birlikte çalıştığınız kişiler, günlük rutin işler, kişisel gelişim, sağlığınızı ilişkilendiren konular, çok çalışılması gereken durumlar, angarya uğraştırıcı işler bu Yeni Ay’ın ana konusu içinde yer alacaktır.

Bu Yeni Ay zamanı, çalıştığınız iş yerinin yeri veya kurumsal yapısında bir takım değişiklikler meydana gelebilir, bazı görev değişimlerinden pek hoşlanmayabilirsiniz. İş yükünüz artabilir, yeni bir takım projeler işler için görevlendirilebilirsiniz. Daha çok çalışacağınız ama çok fazla da takdir göremeyeceğiniz bir süreç olacak bu. Yine sağlıkla ilgili konularda destekleyici etkiler altında olacaksınız. Kötü bir takım alışkanlıkları bu Yeni Ay sayesinde bırakabilirsiniz. Yeni Ay’ın yöneticisi Mars, Plüton ile beraber olacak. Eğer bir eğitim veya önemli bir yazı işiniz projeniz var ise bu hafta bunları hayata geçirmek için kolları sıvayabilirsiniz. Belki bir web sitesi açar, yeni bir blog oluşturabilir, ticaret işlerine adım atabilirsiniz. Veya bu konularda güçlü destekler ve yardım alabilirsiniz. Bana sorarsanız aslında bir de yabancı dil eğitimi sıkıştırsanız araya hiç de fena olmaz açıkçası. Bu hafta her türlü halkla ilişkiler, tanıtım, reklam çalışmaları için inanılmaz uygun bir hafta! Neyi tanıtmak istiyorsanız başarıya ulaşır, evinizdeki düdüklü tencereyi bile ünlü yapabilirsiniz. Her türlü sunum, seminer çalışmaları için de 10 numara bir hafta!

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