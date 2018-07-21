Akrep – 23 Temmuz Haftalık Burç Yorumu

23 Temmuz haftası burç yorumları... Akrep burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu haftanın en önemli gündem maddesi Kova burcunda meydana gelecek olan Marsyen Ay Tutulması olacak. Tutulmanın odaklanacağı konular ev, yuva, aile ile ilgili konular, yerleşim, gayrimenkul, alım veya satıma ilişkin konular, aile içi ilişkiler üzerine olacaktır.

Tutulma ile evinizi değiştirebilir, yeni bir eve geçebilir, ev almak için kolları sıvayabilirsiniz. Ya da evinize yeni televizyon, ses sistemi, müzik sistemi, teknolojik bir takım aletler alabilirsiniz. Ama Merkür'ün geri harekette olduğunu unutmayın ve yeni elektronik aletleri alma işini 20 Ağustos’tan sonraya bırakmanızda fayda var. Bazılarınız evinizle işinizi birleştirebilir, home office tarzı bir yapıya doğru da gidebilirsiniz. Veya işiniz ile evinizi yakınlaştırmak isteyebilirsiniz. Tutulma ile birlikte ailenizden, kan bağınız olan birileri ile iş projeleri yaratabilirsiniz. Ya da arzu ettiğiniz geniş ferah bir ev kiralayabilirsiniz. Her şekilde yaşam alanınızda kendinizi daha özgür ve güvende hissedeceğiniz gelişmeler kapınızda olacaktır.

Tutulma da hem Mars hem de Uranüs etkili olacak. Öncelikle ailenize karşı meydan okuyacağınız durumlar oluşabilir ya da aynı evi paylaştığınız biri ile. Kira da oturuyorsanız ev sahibiniz birden evden çıkmanızı isteyebilir. Aile büyüklerinin sağlığı ile ilgili olumsuz koşullar oluşabilir. Uranüs'ün olduğu alanda ise ilişkiler ve ortaklıklarla ilgili skandal, aniden gelişen, zorlayıcı durumlar, ayrılıklar söz konusu olabilir. Tutulma aslında hayatınızı topyekun değişime doğru sürükleyebilir. Aile yaşantısı, ilişkiler, kariyerle ilgili konular. Bu değişim sürecinde kavga ederek, meydan okuyarak değil de daha yumuşak geçirmeye bakın.