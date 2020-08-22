Akrep – 24 Ağustos Haftalık Burç Yorumu

24 Ağustos haftası burç yorumları... Akrep burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Mars ile Satürn arasındaki gergin görünümle başlıyoruz. Mars ile Satürn’ün sert etkileşimi özellikle sağlık, iş ve çalışma ortamı, seyahatler, hukuksal konular, yabancılarla yapılan işler konularında krizler, sıkıntılar, problemler, kötü şans, engellere işaret etmekte.

Özellikle sağlığınıza ekstra dikkat edin, vücudunuzu çok fazla çalışmak için zorlamayın. Tansiyon ve kan dolaşım dengenize dikkat edin, sonra hastanelik olmayın. Eğer kendi işinizse resmi evraklar konusunda dikkat edin, çaldırmayın, kaybetmeyin. Yabancılarla işler yapıyorsanız veya yurt dışı ile ilgili seyahat planınız varsa veya yüksek eğitime başlamayı planlıyorsanız bu hafta bu konularda bazı dertlerle uğraşmanız gerekebilir. Bu hafta Venüs ile Neptün arasında da uyumlu bir etkileşim olacak. İş hayatınızda küs ve problemli olduğunuz kimselerle barışmak, kırılan kalpleri onarmak için çaba sarf edebilirsiniz. Venüs ile Plüton etkileşimi ile özellikle anlaşmalar imzalamak, fikir tartışmalarına girmek, pazarlama, reklam konuları ile ilgilenmek için pek uygun bir hafta değil. İletişim araçlarında sıkıntılar meydana gelebilir.