Akrep – 24 Eylül Haftalık Burç Yorumu

24 Eylül haftası burç yorumları... Akrep burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Koç burcunda Şironyen bir Dolunay meydana gelecek. İş ve çalışma ortamı, birlikte çalıştığınız kişiler, günlük rutin işler, kişisel gelişim, sağlığınızı ilişkilendiren konular, çok çalışılması gereken durumlar, angarya uğraştırıcı işler bu Dolunay’ın ana konusu içinde yer alacaktır.

Bu Dolunay zamanı çalıştığınız iş yerinin yeri veya kurumsal yapısında bir takım değişiklikler meydana gelebilir, bazı görev değişimlerinden pek hoşlanmayabilirsiniz. İş yükünüz artabilir, yeni bir takım projeler işler için görevlendirilebilirsiniz. Daha çok çalışacağınız ama çok fazla da takdir göremeyeceğiniz bir süreç olacak. Yine sağlıkla ilgili konularda destekleyici etkiler altında olacaksınız. Kötü bir takım alışkanlıkları bu Dolunay sayesinde bırakabilirsiniz. Dolunay sürecinde Şiron, Merkür, Satürn arasında da zorlu bir görünüm meydana gelecek. İçsel huzursuzlukların artacağı, uyku sorunlarının baş göstereceği bir hafta olabilir sizler için. Bir takım dedikodular canınızı sıkabilir, sizi üzebilir. Özellikle de iş ile ilgili dedikodular. Eşyalarınıza dikkat edin, kaybolabilir veya unutabilirsiniz. Zihninizi toparlamak pek de kolay gözükmüyor.

Yakın çevreniz, kardeşleriniz, kuzenlerinizle ilgili sorumluluklarınız artabilir. Hafta boyunca komşularınızla, kardeşlerinizle fikir birliğine varmak çok kolay olmayabilir, kendinizi onlara karşı yeteri kadar ifade edemediğinizi düşünebilirsiniz. Veya iletişin anlamında engellenebilir, sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Kullandığınız tablet, telefon..vb iletişim aletleri de zarar görebilir.