Akrep – 24 Haziran Haftalık Burç Yorumu

24 Haziran haftası burç yorumları... Akrep burcunu bu hafta neler bekliyor?

Hafta Venüs ile Neptün'ün sert etkileşimi ile başlıyoruz. Neptün/Venüs sert etkileşimi özellikle para, borç gibi konularda arkadaşlarınızla aranızda hayal kırıklıklarının oluşabileceğine işaret ediyor gibi görünüyor. Bir de unutmadan bu hafta birilerine finansal konular eşliğinde borç verme veya kefil olma gibi durumlar için pek uygun değil. Bir şekilde mazeretinizi şimdiden hazırlayın.

Merkür de bu hafta Aslan burcuna geçiş yapacak ve ileri hareketi, geri hareketi derken 29 Ağustos’a kadar bu burçta seyahat edecek. İş ve kariyerinizi ilgilendiren konularda daha fazla bilgi ve iletişim trafiğiniz artmaya başlıyor. İşle ilgili toplantılar görüşmeler sık sık meydana gelebilir, yeni iş teklifleri ile de karşılaşabilirsiniz.