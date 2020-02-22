Akrep – 24 Şubat Haftalık Burç Yorumu

24 Şubat haftası burç yorumları... Akrep burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Balık burcundaki Yeni Ay ile başlıyoruz. Aşk ve çocuklarla ilgili konular ön planda. Yalnız Akrepler için oldukça romantik günler kapıda. Çocuk sahibi olmayı düşünenler çalışmalar yapabilirler. Özel hayatınızı bu Yeni Ay ile ister istemez daha fazla sorgulayacaksınız. Siz gerçekten bir ilişki içinde nasılsınız, neler yapıyorsunuz, nasıl davranıyorsunuz, neye ihtiyacınız var gibi sorular sorabilirsiniz.

Sevdiğinizle daha güçlü bir sevgi bağı kurmak adına fedakarlık etmek ve karşılıklı özveride bulunmanızı gerektiren konular ortaya çıkabilir. Hayatınıza daha fazla duygu eğlence aşk romantizm ve keyif katmak harekete geçebilirsiniz. Fedakarlık etmek, alttan almak, ilişkide daha fazla toleranslı ve şefkatli davranmak gerekebilir. Yaratıcı çalışmalara start verebilir, hobilerinize eğilebilir ve kendinizi ifade etmek bakımından sezgileri duyguları ve yetenekleri daha fazla kullanmak isteyebilirsiniz. Çocuklarınız varsa onları geliştirici çalışmalara hobilere bireysel sporlara ve etkinliklere başlatabilirsiniz. Kendiniz de yeteneklerinizi geliştirici hobilere veya çalışmalara başlamaları için adım atabilirsiniz. Bu hafta Venüs ile Plüton arasında da gergin bir görünüm oluşacak. İş ilişkilerinizde baskıcı ve takıntılı olmamaya özen gösterin. Özellikle müşterilerinize karşı daha anlayışlı ve yumuşak davranmaya özen gösterin. Komşularınız, kardeşleriniz, kuzenlerinizle de kapışmamaya özen gösterin. Bu aralar sizleri yeni birileri ile tanıştırmak isteyebilirler ama planlar pek de istenildiği gibi ilerlemeyebilir. Bu hafta estetik yaptırmak, stilinizde, dış görünüşünüzde bir şeyleri değiştirmek için pek uygun olmayabilir açıkçası.