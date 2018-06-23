Akrep – 25 Haziran Haftalık Burç Yorumu

25 Haziran haftası burç yorumları... Akrep burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Mars'ın geri hareketinin etkileri ile başlıyoruz arkadaşlar, 28 Ağustos’a kadar da devam edecek. Mars, 4.evinde geri gitmeye başlayacak. Bu alan yuva, aile, yerleşimi gayrimenkul, atalar, köklerle ilgili alandır. Mars'ın geri gitmesi bu alanda yapacağınız olası başlangıçlar ve atılımlarla ilgili bir takım problemler, sorunlar çıkartabilir ortaya.

Ev almak ve satmak için pek uygun bir süreç değildir, sürekli evrak işlerinde aksilikler çıkabilir ortaya. Eğer erkekseniz annenizin sağlığı ile daha yakından ilgilenmeniz gerekebilir, eğer bayansanız babanızla aynı şekilde yakından ilgilenmeniz gereken koşullar oluşabilir. Ailenizle ortak payda da buluşmanız bu süreçte biraz daha zor olabilir. İsteklerinizi onlara kabullendirmekte zorluklar yaşayabilirsiniz. Yeni bir inşaat başlatmak için de uygun bir süreç değil, gerçi hoş başlatabilirsiniz de ama işlerin ağırdan alınarak ilerleyeceğini bilin. Bu süreçte yüzme gibi, doğa yürüyüşleri gibi eylemlere hayatınızda daha fazla yer verin. Merkür de bu hafta Aslan burcuna geçiş yapacak ve 6 Eylül’e kadar bu burçta seyahat edecek. İş ve kariyerinizi ilgilendiren konularda daha fazla bilgi ve iletişim trafiğiniz artmaya başlıyor. İşle ilgili toplantılar görüşmeler sık sık meydana gelebilir, yeni iş teklifleri ile de karşılaşabilirsiniz.

Bu hafta son olarak Oğlak burcunda Dolunay meydana gelecek arkadaşlar. 3. evinizde gerçekleşecek olan bu Dolunay’la birlikte, seyahate çıkabilir, web sitesi açabilir, blogla ilgilenebilir, iletişimle ilgili bir takım konularda sorumluluklar alabilirsiniz. Genel anlamda keyifli geçecektir bu Dolunay, özellikle yakın çevrenizle ilişkilerinizi düzenlemek içinde destekleyici olabilir. Önemli iş anlaşmaları, sözleşmeleri imzalamak için güzel etkileri söz konusu olacak.