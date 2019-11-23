Akrep – 25 Kasım Haftalık Burç Yorumu

25 Kasım haftası burç yorumları... Akrep burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Venüs Oğlak burcuna geçiş yapacak ve 20 Aralık’a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu tarihe kadar yeni iletişim projeleri, seyahatler söz konusu sizler için. Yakın çevreniz ile sorunlarınız var ise bu hafta itibari ile çözüme kavuşturabilirsiniz. Gayet keyifli seyahatler organize edebilirsiniz.

Bu süreçte kendinizi çok güzel ifade edebilecek, iletişim içinde olduğunuz kimseler, hitap edeceğiniz kişiler sizin kelimeleri kullanışınıza, iletişim şeklinize hayran kalabilirler. Sorunları daha çok tatlı dille çözebileceksiniz bu dönem içinde. Yine kadınlarla ilgili, kadınları ilgilendiren ürünlerin ticareti işine girmek için de uygundur. Veya moda, yemek, sanat gibi konularda web sitesi açmak, blog açmak için de keza uygun bir süreçtir. Eğer yalnızsanız mesafe olarak size yakın biri ile flört edebilirsiniz.

Bu hafta 4. derece Yay burcunda bir Yeni Ay meydana gelecek. Yeni Ay sizlerin finansal konularınızın üstüne adeta projeksiyon tutacak. Özellikle finansal konularla ilgili güzel ve keyifli haberler alabilirsiniz. Yaptığınız, uğraştığınız iş ile ilgili yeni kazanç kapıları, yeni projelerle karşılaşabilirsiniz. Yalnız bu Yeni Ay sizlerin iş yükünü biraz daha arttırabilir, yeni görev ve sorumluluklar alabilirsiniz. Bu Yeni Ay sadece parasal anlamda değil, sahip olduğunuz eşyalarınızla ilgili de olacaktır. Bir süredir almayı planladığınız yüklü meblağlı bir şey için atılım yapabilirsiniz. Yeni Ay zamanı patronunuzla zam konusunu konuşmak, yeni yıla tam da hak ettiğiniz şekilde bir parayla girmek için koşulları zorlamak adına uygun bir zaman olduğuna işaret etmekte. Para konusunda biraz manipüle edilebilir, kandırılabilirsiniz ama bu oyunlara siz gelmeyin ve kafanızdaki ücret ne ise bu konuda dirençli olun. Eğer serbest meslek sahibi iseniz, kendi işinizi yapıyorsanız veya ticaretle ilgileniyor, ürün satıyorsanız artık sizin de zam yapma zamanınız gelmiş demektir. Parasal konularda hiç çekinmeyin, aklınız da karışmasın. Yine yayıncılık, halkla ilişkiler, pazarlama, reklam gibi konulardan para kazanabilirsiniz.