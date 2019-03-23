Akrep – 25 Mart Haftalık Burç Yorumu

25 Mart haftası burç yorumları... Akrep burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Venüs Balık burcuna geçiş yapacak ve 20 Nisan’a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu dönemde Venüs size doludizgin, romantizmin doruklarını yaşatacak harika bir aşk getirmek üzere kolları sıvamış vaziyette. Bazılarınıza aşk getirirken bazılarınıza da çocuk haberleri getirerek keyfinize keyif katacak.

Yaratıcılık, gerektiren işlerde çalışanlar bu hafta sizlere sürpriz iş teklifleri, projelerinizin kabulü, oyunculuk teklifleri gelebilir. Hayattan çok daha fazla keyif alabilecek, hobilerinize daha fazla yönelebileceksiniz. Birliktelikleri olanları ise romantik dakikalar geçirebilecekleri güzel bir hafta bekliyor. Yalnız bu dönemde lükse olan düşkünlüğünüz artabilir, paranızı daha kolay düşünmeden harcama eğiliminde olabilirsiniz. Bu dönem eğer ki hamile kalmak gibi bir niyetiniz var ise, gökyüzü bu konuda sizi destekler pozisyonda olacak.

Bu hafta Mars da İkizler burcuna geçiş yapıyor ve 16 Mayıs’a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu tarihe kadar Mars harcamalarınızla ilgili dikkat etmeniz gerektiği konusunda uyarılarda bulunmakta. Ödemeler stres yaratabilir, finansal konularla ilgili daha çok mücadele etmeniz gerekebilir. Veya para ile ilgili endişeli bir ruh haline bürünebilirsiniz.