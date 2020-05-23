Akrep – 25 Mayıs Haftalık Burç Yorumu

25 Mayıs haftası burç yorumları... Akrep burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Merkür, Yengeç burcuna geçiş yapacak. İleri ve geri hareketi derken 5 Ağustos’a kadar bu burçta seyahat edecek. Merkür'ün Yengeç burcuna geçişi ile birlikte, felsefi konularla daha fazla ilgilenebileceğinize, sizden uzakta yaşayan kişilerle ilgili daha fazla iletişim içine gireceğinize, bu süreçte özellikle rüyalarınızın gerçekten haber verici özellikte olacağına işaret etmekte.

Mevkii, statü sahibi kişilerle bir araya gelebilir onlardan önemli fikirler alabilirsiniz. Medya, iletişim, tanıtım, reklamla ilgili konularda daha hızlı gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bu dönem birçok eğitim, seminer gibi bilgi alabileceğiniz aktivitelere katılabilirsiniz. Ticari işleriniz hızlanırken, ticari anlamda yeni anlaşmalar yapabilirsiniz. Bu dönem hayata geliş amacınızı sık sık sorgulayabilir, astroloji, felsefe, dini konularda araştırmalar ve okumalar yapabilirsiniz.