Akrep – 25 Şubat Haftalık Burç Yorumu

25 Şubat haftası burç yorumları... Akrep burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Venüs/Uranüs etkileşimi ile de arkadaşlarınız sizler için çöpçatanlık yapabilir veya katılacağınız kalabalık davet ve organizasyonda yıldırım aşkına tutulabilirsiniz.

Bu hafta daha çok sosyalleşme zamanı, evde çok fazla zaman harcamayın. Akabinde Venüs Kova burcuna geçiş yapacak. Ailenizi mutlu edebilir ve dolayısı ile sizde mutlu olabilirsiniz, ailenize hediyeler alabilir, onlara destek olabilirsiniz pek çok konuda. Ailenizle daha keyifli ve mutlu olabileceğiniz durumlar oluşabilir, onlarla birlikte vakit geçirmek önümüzdeki ortalama bir ay hayattan çok daha fazla keyif almanızı sağlayabilir. Bunun yanı sıra yaşadığınız alanı, evi, odanızı düzenleyebilir, boyayabilir, yeni eşyalar alabilir, kendinizi mutlu edebileceğiniz bir şekilde dekore edebilirsiniz. Venüs 27 Mart’a kadar bu burçta seyahat edecek.