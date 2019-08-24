Akrep – 26 Ağustos Haftalık Burç Yorumu

26 Ağustos haftası burç yorumları... Akrep burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftanın geneli gökyüzündeki Mars ile Uranüs arasındaki etkileşim ile geçecek. Partneriniz veya ortağınız size beklenmedik bir sürpriz yapabilecekken, yalnız olanlarınız fiziksel çekimin yoğun olacağı ilişkiler içine çekilebilirler. Özellikle bu alanda Mars ve Uranüs etkileşimi hakim olacağından dolayı, ortağınızla, partnerinizle ani ve incir çekirdeğini doldurmayacak muhabbetler yüzünden büyük tartışmalara girmemeye özen gösterin.

İkili ilişkilerde zorlanmalar, ego savaşı yüzünden gerginlikler söz konusu olabilecektir. Eğer iyi organize edilmez ise bu tartışmalar boşanmaya kadar gidebilir. Gelen ortaklık tekliflerini de rahatlıkla değerlendirebilirsiniz. İnsanlar sizlerle iş yapmak isteyecekler. Eski bir ortakla, eski bir partnerle sürpriz bir şekilde karşılaşabilirsiniz. Hiç beklemediğiniz bir anda ortak yürütmek üzere yeni bir iş teklifi gelebilir. Elbette değerlendirin ama koşullar ancak birkaç haftaya kadar netleşmiş olabilecektir.

Bu hafta Merkür Başak burcuna geçiş yapacak ve 14 Eylül’e kadar bu burçta seyahat edecek. Hayattan isteklerinizi ve umut ettiklerinizi daha kolay bir şekilde elde etmeniz konusunda size destek olacaktır. İş hayatında kazandığınız gelirleri arttırabileceğiniz keyifli proje veya tekliflerle karşılaşabilirsiniz. Bunun yanı sıra, arkadaşlarınız ve sosyal çevreniz hareketlenmeye, iletişiminiz artmaya başlıyor. Yeni tanışmalar, yeni çevreler içine girmeye başlayacaksınız. Fakat arkadaşlarınızı bu dönemde daha fazla eleştirebilir, onlara akıl verebilirsiniz. Sosyal yaşamınızı düzenlemek için ideal bir süreçtir. Bu dönem sivil toplum kuruluşlarına, kulüplere, derneklere katılabilir, sosyal hayatınızı daha renkli bir hale de dönüştürebilirsiniz. Bu dönem oldukça dürüst, açık sözlü, objektif ve çevrenizdeki insanların adeta akıl hocası haline de dönüşebilirsiniz. İş hayatından kazandığınız gelirler de ufaktan artabilir.

Bu hafta işin içinde 5 gezegenin Başak burcunda olduğu bir Yeni Ay meydana gelecek. Dostluklar, arkadaşlıklar, içinde olduğunuz gruplar, sosyal gruplar, kulüpler, dernekler, sosyal hayatınız üzerinde etkileri olacaktır. Bu Yeni Ay haftasında dostlarınızın dertlerine derman olmak, onların sorunlarına çözümler yaratmak, yeni insanlarla tanışmak, dostlarınızda sevmediğiniz özellikleri dile getirmek, kalabalık gruplarla eğlenceli aktiviteler içinde olmak içinde olmak için harika etkiler mevcut.