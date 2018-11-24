Akrep – 26 Kasım Haftalık Burç Yorumu

26 Kasım haftası burç yorumları... Akrep burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Güneş ile Jüpiter'in birlikteliği ile başlıyoruz. Bu ikili şans ve fırsatlarla ilgilidir. Özellikle finans, para, kazanç, kariyer konularında yılın belki de en şanslı 10 gününü yaşayacaksınız. İstediğiniz parayı elde edebilecek, gelirlerinizi arttırabilecek yeni yollar bulabilecek, fikirlerinizi rahatlıkla paraya dönüştürebilecek, alım ve satım konularında karşı duruma geçebileceksiniz.

Hafta boyunca yatırımlar yapmak, iş kurmak için harika etkiler var. Bu hafta Venüs Akrep burcuna geçecek ve 7 Ocak tarihine kadar bu burçta seyahat edecek. Venüs Akrep burcunda çok da rahat ettiği bir yerleşimde değil açıkçası. Daha hırslı ve kontrolün sizde olmasını isteyebilirsiniz. Fakat çevrenize oldukça çekici enerjiler göndereceksiniz. Özellikle yalnız olanlar türlü flört ve çıkma teklifleri ile karşılaşabilirler. Yine fiziki olarak saç boyama, fiziken bir takım değişiklikler yapabilirsiniz. Kendinizi yenileme ihtiyacınızın arttığı şu günlerde, Venüs ilaç gibi gelecek size. Kendinizi güzelleştirmek için daha çok zaman harcayabileceksiniz. Yalnız bu dönem olası başlayacak ilişkilerde tutkular, arzular, hırslar, kontrol ve cinsellik daha ön planda olacaktır. İlişkisi olanlar ise sevgilinizin, eşinizin ilgisini daha çok üzerinize çekeceksiniz. Yalnız kıskançlık ve gereksiz kaprislere dikkat!