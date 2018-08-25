Akrep – 27 Ağustos Haftalık Burç Yorumu

27 Ağustos haftası burç yorumları... Akrep burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta yaşamınızı düzene sokma, yeni kararlar alma haftası. Belki de bu hafta zorlanacağınız kararlar alabilirsiniz. Yeni anlaşmalar, sözleşmeler imzalamak için de gayet uygun koşullar. Yaşamınızın gidişatına dair mantıklı düşünme, mantıklı planlar yapma ve uygulama zamanı.

Kalıcı, sağlam fikirler, projeler gündeme gelebilir. Parasal konular sıkça gündeminizde yer alacak. Özellikle finansal konularla ilgili güzel ve keyifli haberler alabilirsiniz. Yaptığınız, uğraştığınız iş ile ilgili yeni kazanç kapıları, yeni projelerle karşılaşabilirsiniz. İş yükünüz biraz daha arttırabilir, yeni görev ve sorumluluklar alabilirsiniz. Bir süredir almayı planladığınız yüklü meblağlı bir şey için atılım yapabilirsiniz. Patronunuzla zam konusunu konuşmak için de gayet uygun bir hafta.