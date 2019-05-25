Akrep – 27 Mayıs Haftalık Burç Yorumu

27 Mayıs haftası burç yorumları... Akrep burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Merkür ile Neptün arasındaki sert kontak ile başlıyoruz. Zihnen dalgın olabilir, alıngan ve hassas olabilirsiniz. Yalnız finansal konular ile ilgili yanlış kararlar vermeye daha meyilli olabileceğiniz zamanlar dikkat etmenizde yarar var. Ani ve fevri kararlardan kaçınmak yerinde olacaktır. Eşyanızı, paranızı bir yerlerde unutabilirsiniz.

Venüs ile Satürn arasında da olumlu bir görünüm oluşacak. İmza atmak, ortaklık başlatmak için gayet uygun bir hafta. Eğer ilişkinizde, özel hayatınızda sıkıntılar var ise bunları düzeltmek adına harekete geçmek için de gayet uygun bir zaman dilimi. İnternetle ilgili bir takım iş projeleriniz var ise bu hafta bunları başlatmak için de gayet uygun bir hafta