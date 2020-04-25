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Akrep – 27 Nisan Haftalık Burç Yorumu
  • @dincerguner

Akrep – 27 Nisan Haftalık Burç Yorumu

27 Nisan haftası burç yorumları... Akrep burcunu bu hafta neler bekliyor?
Nisan 25, 2020
Akrep – 27 Nisan Haftalık Burç Yorumu
27 Nisan haftası burç yorumları... Akrep burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Merkür, Boğa burcuna geçiş yapacak ve 12 Mayıs’a kadar bu burçta seyahat edecek. İlişkilerde fikir alışverişleri daha çok önem kazanmaya başlıyor. Ortaklık teklifleri, sözleşmeler, anlaşmalar gündeme gelebilir.

Evlilik dahil her türlü ortaklık işlerinde şans sizden yana olacak. Anlaşmalar ve sözleşmeler imzalamak için çok uygun bir hafta, partnerinizin, ortağınızın size söyleyeceklerine bu dönem kulak kabartın, yaşamınızda işinize yarayacak fikirler verebilecektir sizlere. Yalnız bu dönem partner veya ortak ile fikir birliğine varmak çok kolay olmayabilir, inatçılıktan doğan gerginlikler de söz konusu olabilir. Satürn etkisi ile ev ve aile ile ilgili konularda işler tam olarak istediğiniz gibi gitmeyebilir, bazı engellerle karşılaşabilirsiniz. Hafta boyunca gayrimenkul işleri, alım-satım işlerinde bir takım pürüzleri gidermek durumunda kalabilirsiniz.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
Merkür Boğa burcuna geçiyor
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