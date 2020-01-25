Akrep – 27 Ocak Haftalık Burç Yorumu

27 Ocak haftası burç yorumları... Akrep burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Mars ve Neptün etkileşimi ile finansal konular sizin için pek iç açıcı olmayabilir. Riskli girişimlerden ve yatırımlardan uzak durmakta yarar var. Finansal anlamda görüşmeler yaptığınız bir yer varsa beklentileriniz pek karşılanmayabilir. Ama hemen pes etmeyin, fakat beklentilerinizi de abartmamaya özen gösterin. Para ile ilgili tartışmalardan haksız çıkabilirsiniz.

Bu hafta Venüs ve Neptün birlikte hareket edecekler. Venüs-Neptün etkileşimi ile eğer yalnızsanız gayet romantik, çekici bir flört kapınızı çalabilir. Bu hafta yaptığınız her türlü işte yaratıcı esinlerinizi rahatlıkla kullanabileceksiniz, sanatsal anlamda yeni girişimlerde de bulunabilirsiniz. Ama bu etki öncelikle sizlere var olan ilişkilerinizde huzur ve duygusallık, eğer ilişkiniz yoksa da aşk getirmesini dilerim. Varsa bir partneriniz büyük bir romantizm yaşayacağınız koşullar söz konusu olabilir. Koşulsuz ve karşılıksız bir sevgi, duygusal anlamda birine tamamen kendinizi bırakmak isteyeceğiniz bir karşılaşma yaşayabilirsiniz. Yalnız diğer taraftan da aşkta fazlaca idealist tavırlar ve düşünceler içinde olabilirsiniz. İlişkilere dair düşünce yapınızı değiştirmek, şifalanmak, terapi almak, bilinçaltı kodlarınızı değiştirmek için de harika bir haftada olacaksınız