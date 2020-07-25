Akrep – 27 Temmuz Haftalık Burç Yorumu

27 Temmuz haftası burç yorumları... Akrep burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Venüs ile Neptün'ün sert etkileşimi ile başlıyoruz. Neptün ve Venüs’ün sert etkileşimi özellikle para, borç gibi konularda arkadaşlarınızla aranızda hayal kırıklıklarının oluşabileceğine işaret ediyor gibi görünüyor. Bir de unutmadan bu hafta birilerine finansal konular eşliğinde borç verme veya kefil olma gibi durumlar için pek uygun değil. Bir şekilde mazeretinizi şimdiden hazırlayın.

Merkür ile Plüton arasında da zorlu bir görünüm olacak. Koşulları ve şartları yönlendirmekte zorlanabilirsiniz. Bu stresin birkaç nedeni olabilir, olası tatil planınız dilediğiniz gibi gitmeyebilir. Birlikte çalıştığınız kişilerle rekabet duygusu yüzünden kendinizi yıpranmış hissedebilirsiniz, ya da geçmişe ait bir takım konular yeniden pişirilerek önünüze sunulabilir veya beklenmedik bir fatura yüzünden veya toplu ödeme yüzünden stres çıkabilir ortaya. Yine hukuksal olarak bitmesini beklediğiniz bir konu bir sonra ki celseye atabilir. Bu hafta sağlığınızı ilgilendiren konularda dikkatli olmakta yarar var, sınırlarınızı çok fazla zorlamamalı, aşırı çalışmaktan bünyeniz zayıf düşebilir. Bu hafta fikir tartışmaları çokça meydana gelebilir, fikirlerinizi, düşüncelerinizi konuştuğunuz kişilere kabul ettirmekte zorlanabilirsiniz, fikirlerinizi savaşçı bir şekilde dile getirebilirsiniz. Yine tanıtım, medya, halkla ilişkiler, pazarlama, ithalat, ihracatla ilgili konularda bir takım gerginlikler oluşabilir. Aslında tam bir değişim, dönüşüm süreci içindesiniz, belki de hayatınızın bir dönüm noktası ama gerçekten önemli kararlarınız için eylül ayını beklemekte yarar var.