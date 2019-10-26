Akrep – 28 Ekim Haftalık Burç Yorumu

28 Ekim haftası burç yorumları... Akrep burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Akrep burcundaki Uranüsyen Yeni Ay ile başlıyoruz. Sezgileriniz her zamankinden çok daha fazla güçlü olabilir. Yeni projeler, yeni ilişkiler, yeni başlangıçlar için fırsatlar yakalayabilirsiniz. Elinize yeni bir iş fırsatı geçebilir, ilişkiler konusunda daha tutkulu bir yaklaşım sergileyebilirsiniz. Zihniniz zehir gibi çalışacak ve yeni işler, projeler üretebileceksiniz. Aklınıza gelen fikirleri rahatlıkla hayata geçirebileceksiniz. Önemli anlaşmalar yapabilir, imzalar atabilirsiniz.

Güneş ve Uranüs etkileşimi ile ikili ilişkilerde istikrarsız davranışlara, duygusal gerilimlere, öfke patlamalarına işaret etmekte.Bu dönem partnerinizin ruhsal ya da duygusal sorunları olabilir, verdiği tepkiler garip ya da anlamsız olabilir. Ortağınız veya partnerinizle birlikte çıkacağınız bir seyahatte kendinizi ani bir tartışmanın ortasında bulabilirsiniz veya iletişimsel anlamda büyük bir yanlış anlama yüzünden gerginlikler oluşabilir.Bu hafta Venüs Yay burcuna geçiş yapıyor ve 26 Kasım’a kadar da bu burçta seyahat edecek. Finansal konular hareketlenmeye başlıyor. Ödemelerle ilgili konularda bir rahatlama ve ferahlama hissetmeye başlayacaksınız. Yeni gelir kaynakları elde edebilirsiniz, yalnız keyfe keder harcamalar da ortaya çıkabilir. Gelir ve gider dağılımınıza dikkat etmek yerinde olacaktır. Seyahatler için de para harcayabilirsiniz. Yeni iş teklifleri ile karşılaşabilirsiniz.

Ayrıca bu hafta Merkür Akrep burcunda geri hareketine başlıyor ve bu geri hareket 21 Kasım’a kadar devam edecek. Merkür bilgi, iletişim, bilgi alış verişi, her türlü yazılı ve sözlü iletişimi simgeler. Yine elektronik aletler, alım satım, sözleşmeler, gazeteciler, reklamcılar, hukukçular gibi konular Merkür yönetimi altındadır. Merkür geri giderken, söylemek istediklerimizi net olarak ifade etmekte zorlanabiliriz. Yeni işlere başlamak yerine elimizde kalan işleri tamamlamak üzerine odaklanmak yerinde olacaktır. Lakin yeni başlayan ilişkiler, işlerin ömrü ya kısa ya da sorunlu, engelli devam eder. Yeni elektronik aletler alındığında sorunlar çıkabilir, çabuk bozulabilir veya iki gün sonra yüzde 50 indirimli fiyatını farklı bir yerde gördüğümüzde çabuk pişman olabiliriz.