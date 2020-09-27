Akrep – 28 Eylül Haftalık Burç Yorumu

28 Eylül haftası burç yorumları... Akrep burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Koç burcunun 9 derecesinde Şiron etkili bir dolunay meydana gelecek.

İş ve çalışma ortamı, birlikte çalıştığınız kişiler, günlük rutin işler, kişisel gelişim, sağlığınızı ilişkilendiren konular, çok çalışılması gereken durumlar, angarya uğraştırıcı işler bu dolunayın ana konusu içinde yer alacaktır. Bu dolunay zamanı çalıştığınız iş yerinin yeri veya kurumsal yapısında bir takım değişiklikler meydana gelebilir, bazı görev değişimlerinden pek hoşlanmayabilirsiniz. İş yükünüz artabilir, yeni bir takım projeler işler için görevlendirilebilirsiniz. Daha çok çalışacağınız ama çok fazla da takdir göremeyeceğiniz bir süreç olacak bu. Yine sağlıkla ilgili konularda destekleyici etkiler altında olacaksınız. Kötü bir takım alışkanlıkları bu dolunay sayesinde bırakabilirsiniz. Mars / Satürn sert etkileşimi özellikle sağlık, iş ve çalışma ortamı, seyahatler, hukuksal konular, yabancılarla yapılan işler konularında krizler, sıkıntılar, problemler, kötü şans, engellere işaret etmekte. Özellikle sağlığınıza extra dikkat edin, vücudunuzu çok fazla çalışmak için zorlamayın, tansiyon- kan dolaşım dengenize dikkat edin, sonra hastanelik olmayın. Eğer kendi işinizse resmi evraklar konusunda dikkat edin, çaldırmayın, kaybetmeyin. Yabancılarla işler yapıyorsanız veya yurt dışı ile ilgili seyahat planınız var ise veya yüksek eğitime başlamayı planlıyorsanız bu hafta bu konularda bazı dertlerle uğraşmanız gerekebilir.