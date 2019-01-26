Akrep – 28 Ocak Haftalık Burç Yorumu

28 Ocak haftası burç yorumları... Akrep burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Mars ve Plüton kavga halinde olacaklar. İletişim çatışmaları, yakın çevreniz, komşularınızla büyük gerginlikler söz konusu olabilir. Özellikle sağlığınızı ilgilendiren konularda ekstra dikkatli olmanızda yarar var. Kan ile ilgili sorunlar, tansiyonla ilgili problemlerde oluşabilir.

İlişkiler arenası ekstra tehlikeli bir süreçte! Eğer bir partneriniz var ise aldanma, aldatma ya da onunla ilgili gizli bir takım işlerin ortaya çıkabilme ihtimali olduğunu da unutmayın. Arkanızdan dönen oyunlarda söz konusu olabilir, arkanızdan iş çeviren kişilerle yüzleşmeniz gerekebilir. Venüs ile Uranüs etkileşim içinde olacaklar, bu sürpriz iş teklifleri, sürpriz iş projeleri gündeme gelebilir. Yalnız iş ile ilgili çok ama çok yoğun bir döneme giriyorsunuz arkadaşlar, kendinizi hazırlayın. Toplumsal konulara karşı çok daha hassas olacaksınız. Finansal anlamda size sürpriz kazanç fırsatları yaratacak koşullar ve teklifler gündeme gelebilir. Eğer yalnız iseniz işiniz sayesinde kontak kuracağınız kişilerle gönül ilişkilerine girebilirsiniz.