Akrep – 29 Haziran Haftalık Burç Yorumu

29 Haziran haftası burç yorumları... Akrep burcunu bu hafta neler bekliyor?

5 Temmuz’da 13. derece Oğlak burcunda bir Ay Tutulması meydana gelecek. Bu tutulmaya Uranüs de destekleyici bir görünümde olacak. Zihniniz oldukça işlek, yeni projeler ve fikirlerin peşinde koşabileceğiniz zamanlar olabilir.

Yeni bir web sitesi, yayıncılıkla ilgili adımlar, yeni bir eğitim. Bilgi, eğitim, iletişim ile ilgili konularınız gündeminizde olacak. Bu konularda ortaklıklar kurabilir, diğer insanlardan beklenmedik sürpriz destekler alabilirsiniz. Yapacağınız her türlü işte aklınıza gelmeyecek isimlerden, beklenmedik destekler ve yardımlar alabilirsiniz. Belki de bir yayınevi açmak isteyebilir, internet üzerinden önemli bir proje teklifi gelebilir. Fakat bu tutulmada Merkür'ün geri harekette olduğunu unutmayın, bu yüzden de her türlü yeni başlangıçlarınızı aslında 15 Temmuz ve sonrasında bırakmanızda fayda var. Özellikle imza atmanız gereken durumlar olacaksa bu tarihler aralığına dikkat edin.