Akrep – 3 Ağustos Haftalık Burç Yorumu

3 Ağustos haftası burç yorumları... Akrep burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Kova burcunda bir Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay’a Uranüs sert etkili olacak. Önümüzdeki 10 günlük süreçte ev, yuva, aile konuları bu Dolunay’ın ilgileneceği konular arasında yer alacak. Evinizi yeniden dekore etmek, tadilat işleri ile ilgilenmek, yeni elektronik eşyalar alabilirsiniz. Bunlar olası iyi etkiler fakat aile içinde özellikle erkek figürler ile çekişmelerden uzak durmak yerinde olacaktır. Belki de yeni bir eve taşınmanın zamanı gelmiştir ve ilanlara bakmanın tam zamanıdır.

Dolunay ile evinizi değiştirebilir, yeni bir eve geçebilir, ev almak için kolları sıvayabilirsiniz. Ya da evinize yeni televizyon, ses sistemi, müzik sistemi, teknolojik bir takım aletler alabilirsiniz. Bazılarınız evinizle işinizi birleştirebilir, home ofis tarzı bir yapıya doğru da gidebilirsiniz. Veya işiniz ile evinizi yakınlaştırmak isteyebilirsiniz. Dolunay ile birlikte, ailenizden, kan bağınız olan birileri ile iş projeleri yaratabilirsiniz. Ya da arzu ettiğiniz geniş ferah bir ev kiralayabilirsiniz. Her şekilde yaşam alanınızda kendinizi daha özgür ve güvende hissedeceğiniz gelişmeler kapınızda olacaktır. Dolunay’da Uranüs etkili olacak. Öncelikle ailenize karşı meydan okuyacağınız durumlar oluşabilir ya da aynı evi paylaştığınız biri ile. Kira da oturuyorsanız ev sahibiniz birden evden çıkmanızı isteyebilir. Aile büyüklerinin sağlığı ile ilgili olumsuz koşullar oluşabilir. Uranüs'ün olduğu alanda ise ilişkiler ve ortaklıklarla ilgili skandal, aniden gelişen, zorlayıcı durumlar, ayrılıklar söz konusu olabilir.

Dolunay aslında hayatınızı tamamen değişime doğru sürükleyebilir. Aile yaşantısı, ilişkiler, kariyerle ilgili konularda özellikle. Bu değişim sürecinde kavga ederek, meydan okuyarak değil daha yumuşak geçirmeye bakın. Merkür bu hafta Aslan burcuna geçiş yapacak ve 20 Ağustos’a kadar bu burçta seyahat edecek. İş ve kariyerinizi ilgilendiren konularda daha fazla bilgi ve iletişim trafiğiniz artmaya başlıyor. İşle ilgili toplantılar, görüşmeler sık sık meydana gelebilir, yeni iş teklifleri ile de karşılaşabilirsiniz. Bu hafta Venüs de Yengeç burcuna geçiş yapacak ve 6 Eylül’e kadar bu burçta seyahat edecek. İşte tatil planları yapma ve tatile çıkmak için harika zamanlar! Eşinizin yakın akrabaları, kardeşleri ile ilgili güzel gelişmeler yaşanabilir. Bunun yanı sıra hukuksal konularda özellikle daha rahat bir şekilde anlaşma sağlayabilirsiniz. Özellikle tanıtım, reklam, medya, iletişim, pazarlama konularında maksimum fayda sağlayabileceksiniz. Statü sahibi önemli kişilerden güzel destekler alabilirsiniz. Akrabalarınızla da daha uyumlu ilişkiler kurabileceksiniz.