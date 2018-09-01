Akrep – 3 Eylül Haftalık Burç Yorumu

3 Eylül haftası burç yorumları... Akrep burcunu bu hafta neler bekliyor?

6 Eylül’de Merkür Başak burcuna geçiş yapacak ve 22 Eylül’e kadar bu burçta seyahat edecek. Hayattan isteklerinizi ve umut ettiklerinizi daha kolay bir şekilde elde etmeniz konusunda size destek olacaktır. İş hayatında kazandığınız gelirleri arttırabileceğiniz keyifli proje veya tekliflerle karşılaşabilirsiniz.

Bunun yanı sıra arkadaşlarınız ve sosyal çevreniz hareketlenmeye, iletişiminiz artmaya başlıyor. Yeni tanışmalar, yeni çevreler içine girmeye başlayacaksınız. Fakat arkadaşlarınızı bu dönemde daha fazla eleştirebilir, onlara akıl verebilirsiniz. Sosyal yaşamınızı düzenlemek için ideal bir süreçtir. Bu dönem sivil toplum kuruluşlarına, kulüplere, derneklere katılabilir, sosyal hayatınızı daha renkli bir hale de dönüştürebilirsiniz. Bu dönem oldukça dürüst, açık sözlü, objektif ve çevrenizdeki insanların adeta akıl hocası haline de dönüşebilirsiniz. İş hayatından kazandığınız gelirlerle de ufaktan artabilir. 9 Eylül'de 17 derece Başak burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Dostluklar, arkadaşlıklar, içinde olduğunuz gruplar, sosyal gruplar, kulüpler, dernekler, sosyal hayatınız üzerinde etkileri olacaktır. Bu Yeni Ay haftasında dostlarınızın dertlerine derman olmak, onların sorunlarına çözümler yaratmak, yeni insanlarla tanışmak, dostlarınızda sevmediğiniz özellikleri dile getirmek, kalabalık gruplarla eğlenceli aktiviteler içinde olmak için harika etkiler mevcut.

9 Eylül’de Venüs Akrep burcuna geçiş yapacak ve Venüs Retrosu, Retro bitimi derken sene sonuna kadar bu burçta seyahat edecek. Venüs Akrep burcunda çok da rahat ettiği bir yerleşimde değil açıkçası. Daha hırslı, kontrolün sizde olmasını isteyebilirsiniz, ama çevrenize oldukça çekici enerjiler gönderecek ve özellikle yalnız olanlar türlü flört ve çıkma teklifleri ile karşılaşabilirler. Yine fiziki olarak saç boyama, fiziken bir takım değişiklikler yapabilirsiniz. Kendinizi yenileme ihtiyacınızın arttığı şu günlerde, Venüs ilaç gibi gelecek size. Kendinizi güzelleştirmek için daha çok zaman harcayabileceksiniz. Yalnız bu dönem olası başlayacak ilişkilerde tutkular, arzular, hırslar, kontrol ve cinsellik daha ön planda olacaktır. İlişkisi olanlar ise sevgilinizin, eşinizin ilgisini daha çok üzerinize çekeceksiniz. Yalnız kıskançlık ve gereksiz kaprislere dikkat!