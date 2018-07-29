Akrep – 30 Temmuz Haftalık Burç Yorumu

30 Temmuz haftası burç yorumları... Akrep burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu haftanın en önemli gökyüzü etkileşimi Mars ile Uranüs arasında meydan gelecek olan zorlu görünüm olacaktır. Hafta boyunca yuvada ve ailenizde huzur bulmakta zorlanabilirsiniz. Ev kazalarına özellikle dikkat! Evde ocağı söndürmeden, sigaranızı söndürmeden çıkmayın. Sigortalar atabilir, evde aletler bozulabilir.

Taşınma sürecinde iseniz, taşınırken eşyalarınız zarar görebilir. Bu hafta ailenize bir şeyleri ikna etmek pek mümkün gözükmüyor. Diğer taraftan Merkür'ün Aslan burcundaki geri hareketi devam ediyor 20 Ağustos’a kadar. İş ve kariyerinizle ilgili konularda yanlışlıklar, işlerin yetişmemesi, kararsızlıklar söz konusu olabilir. Bu aralar iş hayatınızla ilgili büyük kararlar vermemek, iş değiştirmemek, yeni projelere başlamamak sizin için çok daha iyi olacaktır. İş ortamınızda yöneticilerinizle yazışmalarınıza dikkat edin. Daha doğrusu kime ne yazdığınıza…