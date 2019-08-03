Akrep – 5 Ağustos Haftalık Burç Yorumu

5 Ağustos haftası burç yorumları... Akrep burcunu bu hafta neler bekliyor?

Güneş ile Jüpiter arasında güzel bir etkileşim meydana gelecek. Bu etkileşim size hem kariyer hem de para anlamında harika kapıların açılacağına işaret etmektedir. Terfi ise terfi, daha iyi bir iş ise daha iyi bir iş, statü ise statü!

Bu hafta hem maddi hem de kariyerinizi ilgilendiren konularda karşınıza çıkacak olan teklifleri iyi değerlendirin. Önümüzdeki seneye kadar bir daha böyle bir etkileşim olmayacak zira. Ya da eskiden kaçırdığınız bir iş fırsatı ile de karşılaşabilir, iş hayatınızda hak ettiğiniz değeri artık elde edebilirsiniz. Merkür de bu hafta Aslan burcuna geçiş yapacak ve ve 29 Ağustos’a kadar bu burçta seyahat edecek. İş ve kariyerinizi ilgilendiren konularda daha fazla bilgi ve iletişim trafiğiniz artmaya başlıyor. İşle ilgili toplantılar görüşmeler sık sık meydana gelebilir, yeni iş teklifleri ile de karşılaşabilirsiniz.