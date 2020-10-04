Akrep – 5 Ekim Haftalık Burç Yorumu

5 Ekim haftası burç yorumları... Akrep burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Mars ve Plüton kavga halinde olacaklar. İletişim çatışmaları, yakın çevreniz/komşularınızla büyük gerginlikler söz konusu olabilir.

Özellikle sağlığınızı ilgilendiren konularda extra dikkatli olmanızda yarar var, kan ile ilgili sorunlar, tansiyonla ilgili problemlerde oluşabilir. İlişkiler arenası ekstra tehlikeli bir süreçte, eğer bir partneriniz var ise aldanma/aldatma/ ya da onunla ilgili gizli bir takım işlerin ortaya çıkabilme ihtimali olduğunu da unutmayın. Arkanızdan dönen oyunlarda söz konusu olabilir, arkanızdan iş çeviren kişilerle yüzleşmeniz gerekebilir. Hafta ortası itibari ile güneş / mars olumlu etkileşimi devrede olacak. Yurt dışı, yabancılar, uluslar arası işler, ticaret, tanıtım, reklam, halkla ilişkiler, hukuksal konularla ilgili hedeflerinize daha kolay ulaşabileceksiniz. Bu hafta sürpriz seyahatler söz konusu olabilir. Vizyonunuzu genişletecek kimselerle bir araya gelebilirsiniz.