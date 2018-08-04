Akrep – 6 Ağustos Haftalık Burç Yorumu

6 Ağustos haftası burç yorumları... Akrep burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Venüs Terazi burcuna geçiş yapıyor ve 9 Eylül’e kadar bu burçta seyahat edecek. Venüs’ün Terazi burcuna geçişi ile birlikte özellikle hayatında ilişkisi olanlar için birazcık kırmızı alarm zamanı! Gereksiz kıskançlıklar yüzünden ilişkileriniz sekteye uğrayabilir. Gizli ilişkiler gündeme gelebilir, ilişkilerinizi çevrenizdeki insanlara saklayabilirsiniz.

Bazılarınız platonik ilişkilerinin içine çekebilir. Bu süreçte yalnızlıktan, yalnız çalışmaktan çok daha fazla verim alabilir Yalnızlıktan daha fazla mutlu olabilirsiniz. Önümüzdeki 20 günlük süreçte herhangi bir estetik operasyon yaptırmak için uygun değildir. Kendinizi bir parça değersiz hissedebilirsiniz. Ve bu hafta Aslan burcunda Merküryen bir Güneş Tutulması meydana gelecek. Tutulmaların etkileri 15 gün kadar etkin olacak. Tutulma ile kariyer, statü, prestij, iş konuları hayatınızın odak noktası haline gelecektir. Bu alanda sıra dışı, daha önce görmediğiniz, denemediğiniz deneyimler yaşayabilir, tekliflerle karşılaşabilirsiniz. İş konusunda önemli bir organizasyona dahil olabilir veya bir proje içinde olmanız gerekebilir, teklifi gelebilir. Her şekilde bu size prestij katacak bir gelişme olacaktır.

Bu tutulma ile sizlere yeni iş kapıları açılabilir, tekliflerle karşılaşabilirsiniz. Yaptığınız işte teknolojiyi, dijital pazarlamayı daha aktif bir şekilde kullanabilirsiniz. Ya da dijital bağlantılı işlerle daha fazla haşır neşir olmanız gerekebilir. Bu sizin pek de beklediğiniz, umduğunuz tarzda bir kariyer gelişmesi olmayacaktır. Kariyer konusunda sürprizlere hazır olun ve emin olun kendinizi daha özgür hissetmenize neden olacak gelişmeleri bekleyin. Fakat Merkür'ün geri harekette olduğunu unutmayın ve tüm bu önemli gelişmeleri 20 Ağustos’tan sonraya bırakın.