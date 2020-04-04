Akrep – 6 Nisan Haftalık Burç Yorumu

6 Nisan haftası burç yorumları... Akrep burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Terazi burcunda bir Dolunay meydana gelecek, akabinde Merkür de Koç burcuna geçiş yapacak ve Mars ile Uranüs arasında sert bir etkileşim olacak. Bu Dolunay 12. evinizde gerçekleşecek. Astrolojide 12. ev, kontrol dışı gelişen olaylar, gizlilik içinde hareket edilen, gizli düşmanlıklar, hastalıklar, engellenmeler, kısıtlanmalar, dedikodularla ilişkilendirilir. Dolunay sayesinde bu konuların üzerine ışıklandırılır ve gözle görülür bir hale gelir.

Bu Dolunay zamanında hayatınızda gelişen bir takım olaylar kontrolünüzün dışında gerçekleşebilir ki bu özellikle iş ve kariyerinizle ilgili konular olabilir. Sizden gizlenen bir takım bilgiler, arkanızdan dönen bazı dedikodular gün ışığına çıkabilir. Size set veya engel olunan koşullarla ilgili farkındalığınız artabilir. Size zarar vermek ihtimali olan, düşman kişilikleri rahatlıkla tespit edebileceksiniz. Sağlığınıza ekstra dikkat etmekte fayda var, özellikle alerji ile ilgili sorunlar ortaya çıkabilir. Kötü bir alışkanlığınız varsa eğer mesela sigara gibi bunu bırakma kararı alabilirsiniz.

11 Nisan’da ise iletişimi ve ifadeyi sembolize eden Merkür, Koç burcuna geçiş yapacak ve 27 Nisan’a kadar bu burçta seyahat edecek. Yeni işlerin, yeni projelerin tekliflerini alabilirsiniz, işinizle ilgi önemli sözleşmeler, anlaşma gerektiren konular ön planda olabilecek. Dijital ortamlarda yeni iş ve projeler peşinde koşabilirsiniz. İş ve çalışma ortamınızda fikirleriniz ve düşünceleriniz ile oldukça dikkat çekici olabileceksiniz. Günlük angarya işlerinizin altında zekice ve pratik çözümleriniz ile kalkabileceksiniz. Yalnız sağlıkla ilgili olarak özellikle cildiniz, baş bölgeniz ve sinir sisteminiz hassas olabilir. Bu geçişin tek düşündürücü yanı, hızlı düşünmekten ve hızlı karar almaktan, fazla dürüst olmaktan (aklına geleni çat diye söylemek aslında) özellikle iş ortamınızda bazı problemlere neden olabilir, hem istemeden de olsa birilerinin kalbini kırabilirsiniz. Hızlı düşünmek ve çözüm odaklı olmak evet iyidir ama siz yine de sakinliği elden bırakmamanızda yarar var. Bu hafta Mars ile Uranüs arasında da gergin bir görünüm olacak. İlişkiler, ortaklıklar ve kariyer konuları oldukça risk altında olacak. Bu alanlarda kurduğunuz, daha doğrusu yönettiğiniz ilişkileri artık yönetmek istemeyebilir, isyan bayrağını açabilirsiniz. Umarım çevrenizde anlayışlı ve iyi insanlar vardır ve sizi idare edebilirler. Yoksa bu hafta eş, ortak ya da işinizle ilgili kopuşlar, ayrılıklar söz konusu olabilir. İnsanlarla anlaşmak, ortak paydada buluşmak, ortak hareket etmek bu hafta çok kolay olmayabilir.