Akrep – 6 Ocak Haftalık Burç Yorumu

6 Ocak haftası burç yorumları... Akrep burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu haftanın en önemli gökyüzü olayı Yengeç burcunda meydana gelecek olan Ay Tutulması. Yengeç burcundaki Ay Tutulması ile birlikte uzak yerlere seyahatler, uzak akrabalar, hukuksal konular, uluslararası ilişkiler, ithalat, ihracat,satış, pazarlama, halkla ilişkiler, tanıtım, sahibi hatırı sayılır kişiler, promosyon gibi konular etki altında olacaktır.

Hukuksal konularla ilgili güzel olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz, yurt dışı seyahatleri gündeme gelebilir, iş arayanlar bu dönem özellikle çok uluslu bir firmada işe başlayabilirsiniz. Büyük bir reklam organizasyon, medya, tanıtım projesinde yer alabilirsiniz. Bu Plütonik tutulma ile öncelikle sağlık diyoruz! Migren, panik atak, çarpıntı ve bilimum psikolojik kökenli rahatsızlıklarınız tetiklenebilir. Bunun yanı sıra özellikle uğraştığınız işinizle ilgili iletişim sıkıntıları, problemleri gündeme gelebilir, postalar karışabilir, iletişim ağında problemler meydana gelebilir. Bu hafta işinizle ilgili önemli bir krizi çözmeniz gerekebilir. Bunun çözümü için de olaylara dışarıdan farklı bir gözle ve farklı bir çözüm yolu üretmekten geçmektedir aslında. Bunu yapabilirseniz minimum zararla geçiştirebilirsiniz. İşiniz, iş yapış şeklinizle ilgili değişik, farklı tarzda yaklaşımlara da açık olmanızda yarar var.