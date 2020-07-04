Akrep – 6 Temmuz Haftalık Burç Yorumu

6 Temmuz haftası burç yorumları... Akrep burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Güneş ile Neptün arasındaki etkileşim ile başlıyoruz. Aşk için yolculuklara çıkabileceğiniz gibi, yaratıcılık gerektiren alanlarda, hobilerinizde, sinema, tiyatro gibi konularda başarı elde etmeniz için size oldukça destek olacaktır. Ama yalnızsanız da oldukça romantik bir ilişki içine çekilebilirsiniz, sizden mesafe olarak uzakta yaşayan biri ile.

Çocuk sahibi olmayı düşünenler çalışmalar yapabilirler. Hafta boyunca özel hayatınızı ister istemez daha fazla sorgulayacaksınız. Siz gerçekten bir ilişki içinde nasılsınız, neler yapıyorsunuz, nasıl davranıyorsunuz, neye ihtiyacınız var gibi sorular sorabilirsiniz. Sevdiğinizle daha güçlü bir sevgi bağı kurmak adına fedakarlık etmek ve karşılıklı özveride bulunmanızı gerektiren konular ortaya çıkabilir. Hayatınıza daha fazla duygu, eğlence, aşk, romantizm ve keyif katmak için harekete geçebilirsiniz. Fedakarlık etmek, alttan almak, ilişkide daha fazla toleranslı ve şefkatli davranmak gerekebilir. Bu dönemde ilişkisi olmayan Akrep burçları yeni bir aşka yelken açabilirler. Yaratıcı çalışmalara start verebilir, hobilerinize eğilebilir ve kendinizi ifade etmek bakımından sezgileri duyguları ve yetenekleri daha fazla kullanmak isteyebilirsiniz. Çocuklarınız varsa onları geliştirici çalışmalara hobilere bireysel sporlara ve etkinliklere başlatabilirsiniz. Kendiniz de yeteneklerinizi geliştirici hobilere veya çalışmalara başlamaları için adım atabilirsiniz.