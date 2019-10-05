Akrep – 7 Ekim Haftalık Burç Yorumu

7 Ekim haftası burç yorumları... Akrep burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Güneş ve Satürn’ün zorlu görünümü ile başlıyoruz. İçsel huzursuzlukların artacağı, uyku sorunlarının baş göstereceği bir hafta olabilir sizler için. Bir takım dedikodular canınızı sıkabilir, sizi üzebilir. Özellikle de iş ile ilgili dedikodular. Eşyalarınıza dikkat edin, kaybolabilir veya unutabilirsiniz. Zihninizi toparlamak pek de kolay gözükmüyor.

Yakın çevreniz, kardeşleriniz, kuzenlerinizle ilgili sorumluluklarınız artabilir. Hafta boyunca komşularınızla, kardeşlerinizle fikir birliğine varmak çok kolay olmayabilir, kendinizi onlara karşı yeteri kadar ifade edemediğinizi düşünebilirsiniz. Veya iletişin anlamında engellenebilir, sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Kullandığınız tablet, telefon gibi iletişim aletleri de zarar görebilir.

Bu hafta Venüs Akrep burcuna geçiş yapacak ve 1 Kasım’a kadar da bu burçta seyahat edecek. Venüs Akrep burcunda çok da rahat ettiği bir yerleşimde değil açıkçası, daha hırslı, kontrolün sizde olmasını isteyebilirsiniz ama çevrenize oldukça çekici enerjiler gönderecek ve özellikle yalnız olanlar türlü flört ve çıkma teklifleri ile karşılaşabilirler. Yine fiziki olarak saç boyama, fiziksel bir takım değişiklikler yapabilirsiniz. Kendinizi yenileme ihtiyacınızın arttığı şu günlerde, Venüs ilaç gibi gelecek size. Kendinizi güzelleştirmek için daha çok zaman harcayabileceksiniz. Yalnız bu dönem olası başlayacak ilişkilerde tutkular, arzular, hırslar, kontrol ve cinsellik daha ön planda olacaktır. İlişkisi olanlar ise sevgilinizin, eşinizin ilgisini daha çok üzerinize çekeceksiniz. Yalnız kıskançlık ve gereksiz kaprislere dikkat.

Bu hafta Koç burcunda bir Dolunay meydana gelecek. İş ve çalışma ortamı, birlikte çalıştığınız kişiler, günlük rutin işler, kişisel gelişim, sağlığınızı ilişkilendiren konular, çok çalışılması gereken durumlar, angarya uğraştırıcı işler bu Dolunay’ın ana konusu içinde yer alacaktır. Bu Dolunay zamanı çalıştığınız iş yerinin yeri veya kurumsal yapısında bir takım değişiklikler meydana gelebilir, bazı görev değişimlerinden pek hoşlanmayabilirsiniz. İş yükünüz artabilir, yeni bir takım projeler işler için görevlendirilebilirsiniz. Daha çok çalışacağınız ama çok fazla da takdir göremeyeceğiniz bir süreç olacak bu.



Bu Dolunay’da Güneş ve Plüton etkileşimi ile sizin çok da söz hakkı sahibi olamayacağınız bazı iş koşulları içine itebilir ama olası en güzel yanı ise, bulunduğunuz çevreden kaçmak için bir hafta sonu kaçamağı yapabilirsiniz. Dolunay’a Jüpiter'in de güzel bir kontağı olacak, finansal açıdan güzel gelişmeler yaşanabilir, kazançlarınızı arttırabilirsiniz. Maddi olarak güzel koşullarla karşılaşabilirsiniz. Bir şeyleri satmak istiyorsanız sizi mutlu edecek fiyata satabilirsiniz.