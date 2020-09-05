Akrep – 7 Eylül Haftalık Burç Yorumu

7 Eylül haftası burç yorumları... Akrep burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu haftanın en önemli gezegen etkisi Mars'ın geri hareketine başlaması olacak. Mars 9 Eylül itibari ile Koç burcunda geri hareket etmeye başlayacak ve 15 Kasım’a kadar devam edecek bu geri hareket.

Mars haritanızın 6. evinde geri gidecek. Retro zamanı enerjinin düştüğü, harekete geçilmekte zorlanılan, bir iş için 3 birim enerji harcarken 10 birim enerji harcanılması gereken ve kişiyi tembelliğe itebilecek bir süreçtir. 6. ev astrolojide sağlıkla ilgili konular, iş ve çalışma ortamı, günlük angarya işler ve en önemlisi sağlıkla ilgili konularla ilgilidir. Bu gerileme sürecinde iş yerinde adeta bir şeylerin tıkandığını ve işlerin ilerleyemediğine şahit olabilirsiniz. İş değiştirme ve terfi beklentilerinizi bu zaman aralığında pek yüksek tutmamanızı önerebilirim. Birlikte çalıştığınız kişilerle sudan sebeplerden dolayı aranızda gerginlikler oluşabilir. Bu tarih aralığında özellikle önemli ameliyatlarınızı almamanızı tavsiye edebilirim. Sağlık evinizde gerileyecek olan Mars, ameliyatlarda problemler, yaraların çok geç iyileşmesi, tanı ve teşhiste problemler çıkartabilir ve bir diğer olası etkisi de kronik bir takım rahatsızlıklarınızın yeniden nüksetmesi olabilir. Ya da vücudunuzun savunma sistemi çok güçlü olmayabilir ve hastalıklara daha da açık olabilirsiniz.