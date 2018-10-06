Akrep – 8 Ekim Haftalık Burç Yorumu

8 Ekim haftası burç yorumları... Akrep burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Merkür Akrep burcuna geçiş yapacak ve 31 Ekim’e kadar da bu burçta seyahat edecek. Merkür'ün Akrep burcuna geçişi ile fikirlerinizle göz kamaştıracaksınız. Projelerinizi hayata geçirme zamanı sizler için. Fikirsel anlamda harika destekler alabilecek, zihniniz zehir gibi çalışacak.

Bu hafta Terazi burcunda 12. evinizde bir Yeni Ay meydana gelecek. Bu hafta kötü alışkanlıklarınızdan kurtulmak için harika bir hafta! Özellikle sigarayı bırakmak isteyenler, bu hafta iş başına! Yine bunun yanı sıra, sağlığınızla ilgili konular ön plana çıkacaktır, hassas olabilir, dikkatli olmanızda yarar var. Bir takım perde arkasında dönen olaylar, konular, dedikodular canınızı bir parça sıkabilir. Sizin döneminiz ekim 20 itibari ile başlayacak, bu yüzden sabretmenizde yarar var. Yine psikolojik destek ve yardım almak veya uzman bir doktorla görüşmek için ideal bir hafta. Yeni Ay’da Güneş/Plüton etkileşimi ile sizin çok da söz hakkı olamayacağınız bazı iş koşulları içine itebilir, ama olası en güzel yanı ise, bulunduğunuz çevreden kaçmak için bir hafta sonu kaçamağı yapabilirsiniz.