Akrep – 8 Haziran Haftalık Burç Yorumu

8 Haziran haftası burç yorumları... Akrep burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Güneş işe Neptün arasındaki sert kontak ile başlıyoruz. Finansal konularda güveniniz zedelenebilir, para kaybedebilir, maddi anlamda bir konuda hayal kırıklığı gündeme gelebilir, beklentiniz gerçekleşmeyebilir. Özellikle maddi konularda, ödemelerde görev sorumluluklarınızı zamanında yerine getirim, bu konularda kimseyle ego ve otorite savaşına girmeyin, parasal konularda bazı ufak engel ve sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Ödemelerinizde gecikmeler söz konusu olabilir. Eski borçlar, ödemeler, vergi sorunları gündeme gelebilir.

Bu hafta Mars ile Neptün de birlikte hareket edecekler. Aşk ve çocuklarla ilgili konular ön planda. Özel ilişkilerde güç, iktidar savaşı zaman zaman zor duruma düşürebilir. Finansal anlamda sürpriz harcamalara karşı dikkatli olmakta fayda var. Özel hayatınızı ister istemez daha fazla sorgulayacaksınız. Siz gerçekten bir ilişki içinde nasılsınız, neler yapıyorsunuz, nasıl davranıyorsunuz, neye ihityacınız var gibi sorular sorabilirsiniz. Sevdiğinizle daha güçlü bir sevgi bağı kurmak adına fedakarlık etmek ve karşılıklı özveride bulunmanızı gerektiren konular ortaya çıkabilir. Fedakarlık etmek, alttan almak ilişkide daha fazla toleranslı ve şefkatli davranmak gerekebilir. Paranızı riskli yatırımlarda, borsa, spekülatif yatırım araçlarında değerlendirmemenizde fayda var. Maddi konularda hayal kırıklığı yaratacak bir durum meydana gelebilir. Keza özel hayatınızla ilgili de hayal kırıklığı söz konusu olabilir. Konu para yüzünden ya da güven yüzünden olabilir.