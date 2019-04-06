Akrep – 8 Nisan Haftalık Burç Yorumu

8 Nisan haftası burç yorumları... Akrep burcunu bu hafta neler bekliyor?

Hafta boyunca Venüs ile Neptün birlikte hareket edecekler. Venüs/Neptün etkileşimi ile eğer yalnızsanız gayet romantik, çekici bir flört kapınızı çalabilir. Bu hafta yaptığınız her türlü işte yaratıcı esinlerinizi rahatlıkla kullanabileceksiniz, sanatsal anlamda yeni girişimlerde de bulunabilirsiniz.

Ama bu etki öncelikle sizlere var olan ilişkilerinizde huzur ve duygusallık eğer ilişkiniz yok ise de aşk getirmesini dilerim. Varsa bir partneriniz büyük bir romantizm yaşayacağınız koşullar söz konusu olabilir. Koşulsuz ve karşılıksız bir sevgi, duygusal anlamda birine tamamen kendinizi bırakmak isteyeceğiniz bir karşılaşma yaşayabilirsiniz. Yalnız diğer taraftan da aşkta fazlaca idealist tavırlar ve düşünceler içinde olabilirsiniz. İlişkilere dair düşünce yapınızı değiştirmek, şifalanmak, terapi almak, bilinçaltı kodlarınızı değiştirmek için de harika bir haftada olacaksınız. Hafta boyunca Güneş ile Satürn arasında da zorlu bir görünüm olacak. Önce sağlık diyoruz, özellikle tansiyonunuza bu hafta dikkat! İş yerinizde, çalışma ortamınızda gereksiz sinirlenmeler, kibir, ukalalık yüzünden birlikte çalıştığınız kimselerle dalaşmamaya özen gösterin. İş ortamınız bu hafta ekstra gergin olabilir. İşinize gerekli, gereksiz çok karışılabilir ve bu sizin dengenizi bozabilir.

Bu hafta özellikle birlikte çalıştığınız kimselerle daha çok papaz olmaya işaret etmekte, ego çatışmaları söz konusu olabilir. Tüm iletişim kanalları ile sorunlu bir iletişim kurabilirsiniz. Bu haftanın ana teması aslında sizlerin, iletişim olacak. Kullandığınız cep telefonları, bilgisayarlar, tabletler…vs sizi yarı yolda bırakabilir. Yol demişken, bu hafta araç kullanan arkadaşlar daha dikkatli olsunlar, gereksiz agresyondan, tartışmalardan kaçınsınlar trafikte.