Akrep – 8 Temmuz Haftalık Burç Yorumu

8 Temmuz haftası burç yorumları... Akrep burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Mars ile Uranüs arasındaki gergin görünüm ile başlıyoruz. İlişkiler, ortaklıklar ve kariyer konuları oldukça risk altında bu hafta. Bu alanlarda kurduğunuz, daha doğrusu yönettiğiniz ilişkileri artık yönetmek istemeyebilir, isyan bayrağını açabilirsiniz. Umarım çevrenizde anlayışlı ve iyi insanlar vardır ve sizi idare edebilirler. Yoksa bu hafta ya eş veya ortak ya da işinizle ilgili kopuşlar, ayrılıklar söz konusu olabilir.

Eğer yalnız iseniz, size aşk var demek isterdim ama ne yazık ki! Aksine maksimum arıza insanları hayatınıza hızla çekebilirsiniz. İnsanlarla anlaşmak, ortak paydada buluşmak, ortak hareket etmek bu hafta çok kolay olmayabilir. Hafta boyunca Güneş ile Plüton arasında da sert bir görünüm oluşacak. Öncelikle sağlık diyoruz, migren, panik atak, çarpıntı ve bilumum psikolojik kökenli rahatsızlıklarınız tetiklenebilir. Bunun yanı sıra özellikle uğraştığınız işinizle ilgili iletişim sıkıntıları, problemleri gündeme gelebilir, postalar karışabilir, iletişim ağında problemler meydana gelebilir. Bu hafta işinizle ilgili önemli bir krizi çözmeniz gerekebilir. Bunun çözümü için de olaylara dışarıdan farklı bir gözle ve farklı bir çözüm yolu üretmekten geçmektedir aslında. Bunu yapabilirseniz minimum zararla geçiştirebilirsiniz. İşiniz, iş yapış şeklinizle ilgili değişik, farklı tarzda yaklaşımlara da açık olmanızda yarar var. Hafta boyunca kardeşler, kuzenler, yakın çevreniz, komşularınızla olan iletişimde kelimeleri nasıl kullandığınıza dikkat etmenizde fayda var. Kendinizi birden amansız bir tartışmanın ortasında bulabilirsiniz.

Güneş/Neptün etkileşimi ile aşk için yolculuklara çıkabileceğiniz gibi, yaratıcılık gerektiren alanlarda, hobilerinizde, sinema, tiyatro gibi konularda başarı elde etmeniz için size oldukça destek olacaktır. Ama yalnızsanız da oldukça romantik bir ilişki içine çekilebilirsiniz, sizden mesafe olarak uzakta yaşayan biri ile. Ve bu hafta Merkür Aslan burcunda geri hareket etmeye başlayacak ve tam 3 hafta sürecek. İş değiştirme planlarınızı ertelemeniz, iş ve kariyerinizi ilgilendiren konularda sözleşme imzalayacaksanız eğer maddeleri dikkati bir şekilde okumalısınız.

Üstlerle iletişimde zaman zaman aksaklıklar, yanlış anlamalar meydana gelebilir, kalabalık gruplar ve topluluk önünde kendimizi ifade ederken zorlanabilir, işle ilgili beklediğiniz ödül veya başarılarda gecikme olabilir. İşinizle ilgili yazışmalarda dikkatli olmalısınız, özellikle üstlerinizle olan yazışmalar farklı yerlere gidebilir. Eski iş yeri yöneticileriniz ile de bir araya gelebilirsiniz. Bir de en olası etkisi bilgi hırsızlığının artmasıdır.