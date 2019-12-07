Akrep – 9 Aralık Haftalık Burç Yorumu

9 Aralık haftası burç yorumları... Akrep burcunu bu hafta neler bekliyor?

9 Aralık’ta Merkür Yay burcuna geçiş yapacak ve 29 Aralık’a kadar bu burçta seyahat edecek. Finansal konular ön plana çıkacaktır. Harcamalar-kazançlar dengesini iyi kurmanız önem kazanacaktır, finansal konularla ilgili aşırı iyimser yaklaşabilirsiniz. Meraklanmayın, bu süreçte kazançlarınızı arttırıcı etkiler de söz konusu. İşinizde terfi alabilir, daha iyi bir işe geçebilirsiniz.

Hafta boyunca Venüs ile Satürn birlikte hareket edecekler. Yakın çevreniz ve kardeşleriniz ile ilişkilerinizde biraz soğukluk girebilir, samimiyeti bir süreliğine kaybedebilirsiniz. Yolculuklar keyifli geçmeyebilir ya da istemediğiniz bir yolculuğa çıkmanız gerekebilir. 12 Aralık’ta 19 derece İkizler burcunda Dolunay meydana gelecek. Eğer finansal kaynak arayışı içinde iseniz bu Dolunay zamanında destekleyici etkiler altında olabilirsiniz. Fakat kazançlar ve kayıplar bir arada görünüyor. Özellikle iş ve kariyerinize ilişkin önemli anlaşmalar, sözleşmeler gündeme gelebilir. Borç, alacak-verecek konularında, eşinizin veya ortağınızın finansal konuları ile ilgili sürpriz gelişmeler kapıda.

Dolunay zamanı gökyüzünde Güneş ile Neptün arasında sert bir kontak olacak. Zihnen dalgın olabilir, alıngan ve hassas olabilirsiniz. Yalnız finansal konular ile ilgili yanlış kararlar vermeye daha meyilli olabileceğiniz zamanlar, dikkat etmenizde yarar var. Ani ve fevri kararlardan kaçınmak yerinde olacaktır. Eşyanızı, paranızı bir yerlerde unutabilirsiniz de. Jüpiter ile Uranüs arasında dinamik ve olumlu bir görünüm olacak. Yeni bir araba satın alabilir, heyecan verici bir yolculuğa çıkabilirsiniz. Ya da sürpriz bir projenin içine çekilebilir, ortaklıklara doğru yelken açabilirsiniz. Kardeşleriniz, kuzenlerinizle belki yeni bir fikri büyütüp genişletebilirsiniz. Anlaşmalar, sözleşmeler, yayıncılık, sosyal medya, internet işleri, web sitesi ile ilgili konularda sürpriz fırsat ve şanslar ile karşılaşabilirsiniz.