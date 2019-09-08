Akrep – 9 Eylül Haftalık Burç Yorumu

9 Eylül haftası burç yorumları... Akrep burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Merkür, Terazi burcuna geçiş yapacak ve 3 Ekim’e kadar bu burçta seyahat edecek. Merkür'ün Terazi burcundaki seyahati sürecinde; dinlenme, içe dönüş süreci yaşayacaksınız. Kendinizi daha fazla sorgulayabilir, hayatın neresindeyim, nereye gidiyorum, hedeflerim neler, neler yapmam gerek gibi daha birçok sorunun yanıtını arıyor olacaksınız. 3 Ekim’e kadar önemli sözleşme ve anlaşmalarınızı ertelemenizde yarar olduğunu düşünüyorum, eğer erteleyemezseniz, olası imza gerektiren konularda maddeleri dikkatli okuyun ve işinize gelmeyi çıkartın sözleşmeler içinden. Çünkü 12. ev aslında kayıplar alanıdır ve şartlar ve koşullar tam olarak elimizde olmaz, bu yüzden adımlarınızı dikkatli atmalısınız.

Bu hafta Venüs de Terazi burcuna geçiş yapacak ve 8 Ekim’e kadar bu burçta seyahat edecek. Venüs’ün Terazi burcuna geçişi ile birlikte özellikle hayatında ilişkisi olanlar için birazcık kırmızı alarm zamanı. Gereksiz kıskançlıklar yüzünden ilişkileriniz sekteye uğrayabilir. Gizli ilişkiler gündeme gelebilir, ilişkilerinizi çevrenizdeki insanlara saklayabilirsiniz. Bazılarınız platonik ilişkilerinin içine çekebilir. Bu süreçte yalnızlıktan, yalnız çalışmaktan çok daha fazla verim alabilir, yalnızlıktan daha fazla mutlu olabilirsiniz. Önümüzdeki süreçte herhangi bir estetik operasyon yaptırmak için uygun değildir. Kendinizi bir parça değersiz hissedebilirsiniz.

Bu hafta Balık burcunda zorlu bir Dolunay meydana gelecek. Mars, Neptün ve Jüpiter'in işin içinde olduğu özel bir açı kalıbı ile birlikte. Aşk ve çocuklarla ilgili konular ön planda. Özel ilişkilerde güç, iktidar savaşı zaman zaman zor duruma düşürebilir. Finansal anlamda sürpriz harcamalara karşı dikkatli olmakta fayda var. Özel hayatınızı bu Dolunay ile ister istemez, siz gerçekten bir ilişki içinde nasılsınız, neler yapıyorsunuz, nasıl davranıyorsunuz gibi sorularda daha fazla sorgulayacaksınız. Sevdiğinizle daha güçlü bir sevgi bağı kurmak adına fedakarlık etmek ve karşılıklı özveride bulunmanızı gerektiren konular ortaya çıkabilir. Fedakarlık etmek, alttan almak ilişkide daha fazla toleranslı ve şefkatli davranmak gerekebilir.

Mars, Neptün ve Jüpiter ile birlikte abartılı bir hayal kırıklığı, gereksiz yere fazlaca iyimser bir hava, güvenilir bir zeminde ilerlememek, gelen fırsatları doğru değerlendirememek anlamını içermektedir. Bu konuları daha çok para, kazançlar, riskli yatırımlar, özel hayatla ilgili alanda yaşayabilirsiniz. Maddi konularda şansınıza gereksiz yere çok güvenebilir, har vurup harman savurabilirsiniz. Yapmayın! Paranızı riskli yatırımlarda, borsa ve spekülatif yatırım araçlarında değerlendirmemenizde fayda var. Maddi konularda hayal kırıklığı yaratacak bir durum meydana gelebilir. Keza özel hayatınızla ilgili de hayal kırıklığı söz konusu olabilir. Konu para yüzünden ya da güven yüzünden olabilir.