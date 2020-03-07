Akrep – 9 Mart Haftalık Burç Yorumu

9 Mart haftası burç yorumları... Akrep burcunu bu hafta neler bekliyor?

9 Mart’ta Başak burcunda bir Dolunay meydana gelecek. Dolunay, sizin dostluklar, arkadaşlıklar, içinde olduğunuz gruplar, sosyal gruplar, kulüpler, dernekler, sosyal hayatınız üzerinde etkileri olacaktır. Bu Dolunay haftasında dostlarınızın dertlerine derman olmak, onların sorunlarına çözümler yaratmak, yeni insanlarla tanışmak, dostlarınızda sevmediğiniz özellikleri dile getirmek, kalabalık gruplarla eğlenceli aktiviteler içinde olmak için harika etkiler mevcut.

Özellikle aşk ve çocuklarla ilgili ilişkilerde gerginliklere ve stresli zamanlara dikkat! Hayatınıza yeni insanlar katılabilir bazıları ise ayrılabilir. Arkadaşlarınızla yapacağınız aktivitelerde son dakika gollerinin yenmesi, son dakika işlerin iptal olması gibi bir durumda olabilir. Bu dönem arkadaşlık ilişkilerinizde daha fedakar ve özverili davranmanız gerekebilir. Ama iyi niyetinizin suistimal edilmemesine de özen gösterin. Arkadaşlık ilişkilerinizde stresli durumlar yaşayabilirsiniz. Gelecekle ilgili planlarınızda sürpriz değişimler ortaya çıkabilir. Bir gelecek projeniz olabilir bu konuda umutlarınız hayalleriniz olabilir ancak Neptün etkili bu Dolunay sizi gerçekleri görmekten alıkoyabilir. Arkadaşlıklarda yeni başlangıçlar yapmak veya karşınızdaki insanlara ne kadar değer verdiğiniz ile ilgili yeniden karar almak zorunda hissedeceğiniz bir dönem olacaktır. Bazı arkadaşlarınızı daha farklı bir bakış açısıyla değerlendirebilirsiniz ve arkadaşlığınızı tekrardan gözden geçirebilirsiniz. Bu Dolunay’a Jüpiter’in de olumlu desteği olacak. Aniden aklınıza düşen fikirler çok değerli olabilir. Satış, pazarlama, reklam, yayıncılık, eğitim gibi konularda sizi mutlu edecek güzel gelişmelerle karşılaşabilirsiniz.