Akrep Haftalık Burç Yorumu / 1 Kasım – 7 Kasım 2021

1 Kasım – 7 Kasım 2021 haftası burç yorumları... Akrep burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Yeniay burcunuzda. Artık sizin döneminiz ve yeni başlangıçlar zamanı. Özgürleşmek isteyeceksiniz.

Birliktelik ve evliliğe dair önemli dönüşümler, yeni bir ortaklık başlangıcı, evlilik teklifi alabilirsiniz. Sürpriz tanışmalar, kariyerde sürpriz değişimler, ayrılık, yer ve yön değişimleri söz konusu olabilir. Bu sizin hayatınızda önemli olduğu gibi eş ya da partnerinizin hayatında da değişimleri getirebilir. Davalar, hukuksal konularda beklediğiniz konular sonuçlanabilir. Sağlığınıza, ailenizin sağlığına önümüzdeki 15 gün özellikle özen gösterin.