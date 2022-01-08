Akrep Haftalık Burç Yorumu / 10 Ocak – 16 Ocak 2022
10 Ocak – 16 Ocak 2022 haftası burç yorumları... Akrep burcunu bu hafta neler bekliyor?
Ev, aile, yuva konuları Merkür retrosuyla ön plana çıkarken, geçmiş ailevi problemler yeniden ortaya çıkabilir. İletişiminize, yanlış anlaşılmalara dikkat etmelisiniz.
Aile büyüklerinizin sağlık konuları tetiklenebilir. Ev içi aletlerde bozulmalar yaşanabilir, yenisini almayın. Gayrimenkul alım satımından kaçının, taşınmayın, yatırım yapmayın. Ev kiralamayın. 26 Ocak -4 Şubat arası ise anlaşma, sözleşme ve imzalardan kaçınmalısınız. Kendinizi yanlış ifade edebilirsiniz. Zihniniz karışabilir, konsantrasyon eksikliği yaşanabilir.