Akrep Haftalık Burç Yorumu / 11-17 Eylül 2023

11-17 Eylül 2023 haftası burç yorumları... Akrep burcunu bu hafta neler bekliyor?

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15 Eylül itibariyle bitecek Merkür retrosuyla geçmiş hedeflerin hayata geçmesi ve kariyerde hareketlenme mümkün. Artık yavaşlamış olan işleriniz hızlanabilir. Üzerinizdeki baskı ortadan kalkmaya başlıyor.

Kendi tanıtımınızı yapabilir, reklam anlaşmaları gerçekleştirebilir, sosyal medyada kendinizi öne çıkartabilir, işinizi, ürününüzü pazarlayabilirsiniz. Çeşitli işbirlikleri yapabilir, teklifler alabilir ve bunu değerlendirebilirsiniz. Duygusal ilişkilerinizde karşılıklı sorunları çözmek, dağılmış olarak görünen konuları toparlamak için güzel bir dönem. Bağışıklığınıza, eklem ağrılarına, baş bölgesi sorunlarında yaşanabilecek hassasiyetlere karşı temkinli olun, kendinize vakit ayırın. Fiziksel görünümünüzde değişimler yapabilirsiniz.