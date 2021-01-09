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Akrep Haftalık Burç Yorumu / 11-17 Ocak 2021

Akrep Haftalık Burç Yorumu / 11-17 Ocak 2021

11-17 Ocak 2021 haftası burç yorumları... Akrep burcunu bu hafta neler bekliyor?
Seyran Ataklı
9 Ocak 2021
Akrep Haftalık Burç Yorumu / 11-17 Ocak 2021

Hayatınızda köklü dönüşümlere gidiyorsunuz. İlişkiler anlamında mücadeleci olurken, yaşamınızı dönüşüme götürecek kararlar verebilirsiniz.

İletişimde zaman zaman çatışmacı olabilir, tartışmalara girebilirsiniz. Aşk hayatınız, aile ilişkileriniz, partner ilişkileri, ya da evlilik konularında bazı anlaşmazlıklar, stresler gündeme gelebilir, kopuşlar yaşanabilir. Bu ay ani davranışlardan kaçının ve sakin kalmaya özen gösterin. Genel sağlığınıza, tansiyon, dolaşım sisteminize, sakarlıklara, kazalara dikkat edin.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
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