Akrep Haftalık Burç Yorumu / 11 Ekim – 17 Ekim 2021

11 Ekim – 17 Ekim 2021 haftası burç yorumları... Akrep burcunu bu hafta neler bekliyor?

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Büyük değişimler ve dönüşümlere açık bir kişiliktir. Yoğun duygulara sahip, aşırı kontrolcü, hayatı ‘ya siyah ya beyaz' algılayan bir yapıdır.

Kontrollüdür ve derindir. İçindeki karanlık duygularla yüzleşmesi gerekebilir. Gizli olan şeylere merakı vardır. Her olayın derinine inmek ister. Sessiz ve çok kontrolcü olabilir. Hedefine kilitlenir, kitlelere hitap eder. Dünyadaki birçok lider bu konuma sahiptir. Üreme organları ve kalın bağırsak rahatsızlıklarına dikkat edilmelidir. Kıskanç ve hedeflerine ulaşma konusunda başarılıdır.