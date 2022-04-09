Akrep Haftalık Burç Yorumu / 11 Nisan – 17 Nisan 2022

11 Nisan – 17 Nisan 2022 haftası burç yorumları... Akrep burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Kavuşum sosyal hayatınız, aşk hayatınız, çocuklarınızla ilgili konu ve fırsatları karşınıza getirebilir. Romantik ve duygusal hissedecek, hayattan keyif alacaksınız.

Çocuk sahibi olabilir, hamilelik haberi alabilir, evlilik teklifi gündeme gelebilir. Kendinize zaman ayırın. Yaratıcılığınızı ortaya koyabilir, yeni bir hobiye başlayabilir, hobilerden para kazanabilirsiniz. Yatırım yapmak istiyorsanız sağlam adımlar atmalısınız. Borsa, kripto paralar, döviz gibi spekülatif piyasalara dair verilecek ani kararlar zarar getirebilir.