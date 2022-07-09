Akrep Haftalık Burç Yorumu / 11 Temmuz – 17 Temmuz 2022

11 Temmuz - 17 Temmuz 2022 haftası burç yorumları... Akrep burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Dolunay yakın akraba, yakın arkadaş ve kardeşlerinizle ilgili konuları, onlardan gelecek haberleri gündeme getirebilir. Yakın çevreniz adına sorumluluklar artabilir.

Beklediğiniz işlerde neticelenme, eğitim kararları, eğitim başvuruları ya da eğitimle ilgili seyahatler öne çıkabilir. Yeni iş görüşmeleri, ticari konularda işbirlikleri, yeni anlaşma ve imzalar meydana gelebilir. Yeni bir teklifle karşılaşabilirsiniz. Kısa seyahatler için güzel bir dönem.