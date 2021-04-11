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Akrep Haftalık Burç Yorumu / 12 – 18 Nisan 2021

Akrep Haftalık Burç Yorumu / 12 – 18 Nisan 2021

12 - 18 Nisan 2021 haftası burç yorumları... Akrep burcunu bu hafta neler bekliyor?
Seyran Ataklı
11 Nisan 2021
Akrep Haftalık Burç Yorumu / 12 – 18 Nisan 2021

Meslek hayatınızda değişimler, çalışma koşullarınızda cesur değişimler yapabilirsiniz.

Yeni iş teklifleri alabilir, iş bağlantıları kurabilirsiniz. Hizmet aldığınız kişilerde yenilikler olurken, sağlık, beslenme, diyet, spor gibi hayatınızı düzene sokacak yenilenmeler gündeme gelebilir. Yeni anlaşmalar, sözleşmeler yapabilirsiniz. Günlük düzeninizde, rutinlerinizde bir takım değişim ve yenilenmeler meydana gelebilir. Duygusal yaşamınızda yeni başlangıçlar ortaya çıkarken, var olan ilişkilerinizde sorunları iyileştirmek adına güzel bir Yeniay.

Haftalık Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
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