Akrep Haftalık Burç Yorumu / 13 Aralık – 19 Aralık 2021

13 Aralık – 19 Aralık haftası burç yorumları... Akrep burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Venüs retrosu yakın çevre, arkadaşlık, dostluk ve kardeş ilişkilerinizde zorlayacaktır. Geçmiş konuların gündeme gelmesi, anlaşmazlıklar, kırgınlıklar ortaya çıkabilir, güven kırıklıkları yaşanabilir.

Onların yaşamında bazı önemli konular size sirayet edebilir. Eski arkadaşlarınızla karşılaşabilir, görüşebilirsiniz. Seyahat konusunda temkinli olun, aksaklıklara dikkat edin, iyi organize olun. Bu dönem iletişiminizde aksaklıklar çıkarken, zihninizi yorgun hissedebilirsiniz. Yeni girişimlerden, ticari sözleşmelerden, ortaklıklardan kaçının. Yeni araç almayın, satmayın, yeni eğitimlere başlamayın. Memnuniyetsizliklerle karşılaşabilirsiniz. Yazma, çizme gibi yetenekleriniz varsa zihinsel yaratıcılığınız beslenecektir.